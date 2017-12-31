صور.. مساعد وزير الداخلية للنقل: إجراءات لتفتيش رواد المترو والسكة الحديد





كتب محمود عبد الراضى

قاد اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، جولات ميدانية بالمترو والسكة الحديد، للتأكد من الانتشار الشرطى ومراجعة خطط التأمين قبل الاحتفالات برأس السنة.

وشدد مساعد وزير الداخلية، على احترام المواطنين وحسن معاملتهم ومساعدة ومراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات والأطفال.

ووجه مساعد وزير الداخلية، بمداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على المحطات وعدم الدخول دون تفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين.