صور.. مساعد وزير الداخلية للنقل: إجراءات لتفتيش رواد المترو والسكة الحديد

صور.. مساعد وزير الداخلية للنقل: إجراءات لتفتيش رواد المترو والسكة الحديدالأحد، 31 ديسمبر 2017 01:18 م
اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
قاد اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، جولات ميدانية بالمترو والسكة الحديد، للتأكد من الانتشار الشرطى ومراجعة خطط التأمين قبل الاحتفالات برأس السنة.
وشدد مساعد وزير الداخلية، على احترام المواطنين وحسن معاملتهم ومساعدة ومراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات والأطفال.
ووجه مساعد وزير الداخلية، بمداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على المحطات وعدم الدخول دون تفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. أصغر إعلامى بالشرق الأوسط يروى تجربته لـ"اليوم السابع".. الشهرى سفير الرياض لذوى الاحتياجات الخاصة يراهن على 2018 لتحقيق الإنجازات.. وابتكاراته قادته للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية بدعوة رسمية
صور.. الـBRAND مش كل حاجة.. نجمات صدمن العالم بإطلالاتهن ودخولهن قائمة الأسوأ على الـRED CARPET فى 2017.. فيكتوريا بيكهام وسلمى حايك بالـ"بيجامة"..لورا بيلى الأسوأ مع "فلانتينو".. وكيدمان وريهانا تنضمان للقائمة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة