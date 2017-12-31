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صور .. مدير أمن مطروح يتابع تأمين الكنائس خلال عيد الميلاد

الأحد، 31 ديسمبر 2017 06:25 م
صور .. مدير أمن مطروح يتابع تأمين الكنائس خلال عيد الميلاد


مطروح – حسن مشالي
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تفقد اللواء هشام نصر مـــدير أمن مطروح، اليوم الأحد، الحالة الأمنية بالشوارع والخدمات الأمنية والحراسات المكلفة بتأمين الكنائس، والتقى عناصر القوات وطالبهم باليقظة التامة واتخاذ وضع التأهب، مع توسيع دائرة الاشتباه الجنائى والسياسى خلال احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

 وتفقد مدير أمن مطروح كنيسة السيدة العذراء، التى تقام بداخلها الاحتفالات وتشهد أكبر تجمع للأقباط، والتقى مع القوات ووجه بضرورة متابعه كاميرات المراقبة، على الأسوار ومحيط الكنائس على مدار اليوم، وعمل الحرم الأمنى والحواجز الحديدية ومنع وقوف أو اقتراب السيارات بجوار الكنائس ومتابعة تشغيل البوابات الإلكترونية، بمداخل الكنائس، والتفتيش الجيد للمترددين على المنشات الهامة.

وأشار مدير أمن مطروح، خلال لقائه بالضباط والأفراد، إلى الحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة، مع حسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم، مع شدة اليقظة واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية.

مدير أمن مطروح يتابع الخدمات الأمنية وتأمين الكنائس
مدير أمن مطروح يتابع الخدمات الأمنية وتأمين الكنائس

 

مدير امن مطروح يتفقد الحالة الأمنية خدمات تامين الكنائس
مدير امن مطروح يتفقد الحالة الأمنية خدمات تامين الكنائس

 

اللواء هشام نصر واحد عناصر القوات المسلحة خلال تامين الكنائس
اللواء هشام نصر واحد عناصر القوات المسلحة خلال تامين الكنائس

 

مدير امن مطروح يصدر توجيهاته للضباط والافراد خلال تفقده الكنائس
مدير امن مطروح يصدر توجيهاته للضباط والافراد خلال تفقده الكنائس

 

مدير امن مطروح يوجه بتوسيع دائرة الاشتباه خلال تفقده للكنائس
مدير امن مطروح يوجه بتوسيع دائرة الاشتباه خلال تفقده للكنائس

 

مدير امن مطروح يتابع الخدمات بكنيسة السيدة العذراء
مدير امن مطروح يتابع الخدمات بكنيسة السيدة العذراء

 

تكاتف عناصر الجيش والشرطة فى تامين الكنائس
تكاتف عناصر الجيش والشرطة فى تامين الكنائس

 

مدير امن مطروح يراجع اجراءات التعامل الامنى مع عناصر الخدمات
مدير امن مطروح يراجع اجراءات التعامل الامنى مع عناصر الخدمات

 


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