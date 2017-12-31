صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الكنائس





القليوبية نيفين طه

قام اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بالمرور على القوات المتواجدة بالشوارع والميادين والمكلفة بتأمين الكنائس والمنشآت العامة والحيوية للوقوف على مدى جاهزيتها.

وأشار مدير الأمن أنه تم رفع درجة الاستعداد لأقصى درجاتها لتأمين الكنائس خلال قداس وعيد الميلاد المجيد حيث انتشرت قوات الأمن حول كنائس المحافظة ومطرانية بنها وكاتدرائية شبرا لتأمين الاحتفالات وتم تركيب بوابات إلكترونية لكشف المعادن والمتفجرات.



وتم فرض كردون أمنى وتعزيزات أمنية خلال تجمعات الأقباط بالكنائس وتم غلق جميع الشوارع المحيطة بالكنائس.



كما شدد مدير الأمن على القوات المختلفة المشاركة في التأمين على ضرورة اليقظة التامة لجميع أفراد الحراسة ومنع دخول أى شخص دون المرور على البوابات الإلكترونية والتواجد المستمر حول الكنائس.



وأمر مدير الأمن كافة رجال الشرطة المسئولين عن تأمين الكنائس بالتناوب فى أماكن الخدمة أثناء ممارسة القداسات والصلوات فى الكنائس حتى لا يتم ترك الخدمة ومنع وقوف أى سيارات أمام الكنائس وتحرى الدقة في الاشتباه فى أى مواطن مع توسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وحسن معاملة المواطنين، وكذلك فحص الدراجات البخارية ومستقليها وكذا السيارات بدون تراخيص.