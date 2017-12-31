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الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:30 م
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صور.. مدير أمن السويس يتفقد الخدمات الامنية بالكنائس

الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:53 م
صور.. مدير أمن السويس يتفقد الخدمات الامنية بالكنائس جانب من الجولة


السويس - سيد نون
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أجرى خبراء المفرقعات بمديرية أمن السويس، اليوم الجمعة، عمليات تعقيم كنائس السويس فى جميع الأحياء بفحصها بالكامل من أجل تأمين الكنائس، كما استخدمت قوات الشرطة الكلاب المدربة على كشف المتفجرات، واستخدمتها فى عمليات التامين.

وقام اللواء محمد جاد مدير أمن السويس بتفقد كنائس المحافظة فى أحياء الأربعين وفيصل والجناين يرافقه قيادات مديرية الأمن.

وطالب مدير أمن السويس من قوات الشرطة المكلفة بتامين الكنائس بان يكونوا على يقظة كاملة خلال عمليات التأمين والخدمات الشرطية.

وقال اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس: "أننا نؤكد أن جميع الكنائس بالمحافظة تم تأمينها بالتعاون بين قوات الشرطة والجيش فى جميع الأحياء".

وأشار مدير أمن السويس، إلى تواجد خبراء المفرقعات بالتواجد امام بوابات الكنائس وفى محيطها لكى يقوموا بالتامين.

مدير الامن يصافح قوات التامين
مدير الامن يصافح قوات التامين

 

مدير الامن والقيادات الأمنية
مدير الامن والقيادات الأمنية

 

بوابات اليكترونيه
بوابات اليكترونيه

 

كلب مدرب على كشف المفرقعات
كلب مدرب على كشف المفرقعات

 


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