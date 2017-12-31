صور.. ماكرون فى تمنياته للعام 2018: أريد إحياء "النهضة الفرنسية"





باريس (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى أولى تمنياته للعام الجديد كرئيس، الأحد، أنه "يريد إحياء النهضة الفرنسية"، عبر الاستمرار فى مسار الاصلاحات والتعويل على التعاون الفرنسى الالمانى .

وقال ماكرون فى تمنياته للعام 2018 مباشرة من قصر الاليزيه، أن "التغييرات العميقة" التى بدأت فى 2017 "ستتواصل فى 2018 بالقوة نفسها" لافتا خصوصا الى المدرسة والعمل والمناخ.

واضاف جالسا وراء احد مكاتبه وخلفه العلمان الفرنسى والاوروبي، "اعلم بان كثيرين منكم لا يوافقون" على سياسة الحكومة، "اننى احترمهم وساستمع اليهم على الدوام (...) ولكن رغم ذلك لن اكف عن التحرك".

وبعد انتخابه فى مايو على أساس برنامج وسطى مؤيد لاوروبا، نجح ماكرون فى الاشهر الاولى من ولايته فى امرار اصلاحات عدة على غرار قانون العمل فى وقت يشهد الاقتصاد الفرنسى وكذلك الاوروبى نهوضا.

وأكد ماكرون الذى ازدادت شعبيته وفق استطلاعات الرأى بعد تراجع كبير خلال الصيف ان الاصلاحات "ستتواصل بالقوة نفسها، بالوتيرة نفسها خلال العام 2018".

وإذ تطرق إلى المدرسة، شدد ايضا على ضرورة "الرهان على العمل، (وهو) فى صلب مجتمعنا" لان "امتنا ستكون اقوى عبر العمل"، كذلك، دعا الى دعم المواطنين الاوروبيين بهدف "رسم مشروع كبير" لاوروبا.

وقال مخاطبا هؤلاء "اعزائى المواطنين الاوروبيين، ان 2018 ترتدى اهمية خاصة وساكون فى حاجة اليكم هذا العام"، داعيا الى عدم الاستسلام "لا للقوميين ولا للمشككين".

واضاف "لدى ايمان عميق بان اوروبا جيدة من اجل فرنسا" و"نحتاج الى العثور مجددا على الطموح الاوروبى لمواجهة الصين والولايات المتحدة".

وتابع ماكرون الذى لم يشر الى بريكست "ساواصل العمل خصوصا مع المانيا. ان هذه الصلة الوثيقة مع اصدقائنا الالمان هى الشرط الضرورى لاى تقدم اوروبي"، وابدى ثقته "باننا سنربح هذه المعركة ضد الارهاب الاسلامى فى الشرق الاوسط والساحل وعلى ترابنا الوطني".



الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون



الرئيس ماكرون يقول كلمة احتفالا بالعام الجديد