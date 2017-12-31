video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 09:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ماكرون فى تمنياته للعام 2018: أريد إحياء "النهضة الفرنسية"

الأحد، 31 ديسمبر 2017 10:40 م
صور.. ماكرون فى تمنياته للعام 2018: أريد إحياء "النهضة الفرنسية" إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى


باريس (أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى أولى تمنياته للعام الجديد كرئيس، الأحد، أنه "يريد إحياء النهضة الفرنسية"، عبر الاستمرار فى مسار الاصلاحات والتعويل على التعاون الفرنسى الالمانى .

وقال ماكرون فى تمنياته للعام 2018 مباشرة من قصر الاليزيه، أن "التغييرات العميقة" التى بدأت فى 2017 "ستتواصل فى 2018 بالقوة نفسها" لافتا خصوصا الى المدرسة والعمل والمناخ.

واضاف جالسا وراء احد مكاتبه وخلفه العلمان الفرنسى والاوروبي، "اعلم بان كثيرين منكم لا يوافقون" على سياسة الحكومة، "اننى احترمهم وساستمع اليهم على الدوام (...) ولكن رغم ذلك لن اكف عن التحرك".

وبعد انتخابه فى مايو على أساس برنامج وسطى مؤيد لاوروبا، نجح ماكرون فى الاشهر الاولى من ولايته فى امرار اصلاحات عدة على غرار قانون العمل فى وقت يشهد الاقتصاد الفرنسى وكذلك الاوروبى نهوضا.

وأكد ماكرون الذى ازدادت شعبيته وفق استطلاعات الرأى بعد تراجع كبير خلال الصيف ان الاصلاحات "ستتواصل بالقوة نفسها، بالوتيرة نفسها خلال العام 2018".

وإذ تطرق إلى المدرسة، شدد ايضا على ضرورة "الرهان على العمل، (وهو) فى صلب مجتمعنا" لان "امتنا ستكون اقوى عبر العمل"، كذلك، دعا الى دعم المواطنين الاوروبيين بهدف "رسم مشروع كبير" لاوروبا.

وقال مخاطبا هؤلاء "اعزائى المواطنين الاوروبيين، ان 2018 ترتدى اهمية خاصة وساكون فى حاجة اليكم هذا العام"، داعيا الى عدم الاستسلام "لا للقوميين ولا للمشككين".

واضاف "لدى ايمان عميق بان اوروبا جيدة من اجل فرنسا" و"نحتاج الى العثور مجددا على الطموح الاوروبى لمواجهة الصين والولايات المتحدة".

وتابع ماكرون الذى لم يشر الى بريكست "ساواصل العمل خصوصا مع المانيا. ان هذه الصلة الوثيقة مع اصدقائنا الالمان هى الشرط الضرورى لاى تقدم اوروبي"، وابدى ثقته "باننا سنربح هذه المعركة ضد الارهاب الاسلامى فى الشرق الاوسط والساحل وعلى ترابنا الوطني".

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

 

الرئيس ماكرون يقول كلمة احتفالا بالعام الجديد
الرئيس ماكرون يقول كلمة احتفالا بالعام الجديد

 

ماكرون فى كلمة بالتزامن مع احتفالات الكريسماس
ماكرون فى كلمة بالتزامن مع احتفالات الكريسماس

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماكرون يتوقع تحسن سوق العمل الفرنسى خلال 18 إلى 24 شهرا

بوتين: نأمل فى استمرار "الحوار البناء" مع ماكرون وندعوه لزيارة روسيا

2018 عام التحدى الأكبر والأصعب للرئيس الفرنسى ماكرون

ماكرون

العام 2018

إحياء النهضة الفرنسية

فرنسا

أخبار فرنسا



لا تفوتك
التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة