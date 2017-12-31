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صور.. رئيس ليبيريا المنتخب يتعهد بـ"تحسين حياة شعبه"

الأحد، 31 ديسمبر 2017 02:14 ص
صور.. رئيس ليبيريا المنتخب يتعهد بـ"تحسين حياة شعبه" جورج ويا رئيس ليبيريا المنتخب


مونروفيا (أ ف ب)
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تعهد رئيس ليبيريا المنتخب جورج ويا، السبت ،"بتحسين حياة الليبيريين"، وأكد أنه سيستند إلى "التقدّم" الذى أحرزته الرئيسة المنتهية ولايتها ايلين جونسون سيرليف، وذلك بأول خطاب علنى له بعد فوزه بانتخابات 26 ديسمبر.

وقال ويا بمؤتمر صحفى "سنبنى على التقدم الذى حققته السيدة ايلين جونسون سيرليف لتحسين حياة الليبيريين"، وأضاف "يمكننى القول علنا، أن الطريقة الفضلى للاحتفال بالليبيريين، هى بتحسين حياتهم، واليوم أعلن أن تحسين حياة الليبيريين هى مهمة استثنائية".

وتابع الرئيس المنتخب "ان الذين سيتم اختيارهم فى الحكومة سيكونون مكرسين لفكرة العمل من اجل الفقراء والتحول الاجتماعي".

وشدد على ان "الليبيريين هم الابطال الحقيقيون لهذا النصر"، وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش قد وجه الجمعة التهانى الى السناتور ونجم كرة القدم السابق جورج ويا بفوزه برئاسة ليبيريا بعد "عملية انتخابية ناجحة اجريت فى اطار سلمي".

وفى بيان، نقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريس عنه قوله ان "اجراء انتخابات سلمية وشفافة وحرة ونزيهة يؤكد مسيرة ليبيريا الحازمة نحو تنمية وسلام واستقرار دائم".

واعتبر جوتيريس، أن التحديات التى تواجهها ليبيريا "مهمة وتتطلب وجهات نظر موحدة بين الرئيس المنتخب وحكومته وجميع الاطراف السياسيين" فى البلاد.

جورج ويا رئيس ليبيريا المنتخب
جورج ويا رئيس ليبيريا المنتخب

 

جورج ويا رئيس ليبيريا الجديد
جورج ويا رئيس ليبيريا الجديد

 

جورج ويا
جورج ويا

 

رئيس ليبيريا المنتخب جورج ويا
رئيس ليبيريا المنتخب جورج ويا

 


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