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صور.. دبى تستقبل 2018 بعرض ليزر مبهر على برج خليفة

الأحد، 31 ديسمبر 2017 11:43 م
صور.. دبى تستقبل 2018 بعرض ليزر مبهر على برج خليفة دبى تستقبل 2018 بعرض ليزر مبهر


دبى (أ ف ب)
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احتفلت دبى، بحلول العام 2018 بعرض ضوئى مبهر فى وسط الإمارة على برج خليفة، أطول مبنى فى العالم، بينما أضاءت الالعاب النارية مناطق أخرى فى المدينة الخليجية التى تستقطب ملايين السائحين سنويا.

واحتشد مئات الاف الاشخاص فى محيط برج خليفة منذ ساعات المساء الاولى لمشاهدة عرض الليزر الذى حل هذا العام محل الالعاب النارية التقليدية فى خطوة قالت سلطات الامارة انها تهدف الى "الاتيان بشيء جديد".

وشهدت الطرق المؤدية الى برج خليفة زحمة سير خانقة قبل ست ساعات من حلول رأس السنة، واضاءت عروض الليزر البرج لساعات قبل ان تتوج الامسية عند منتصف الليل تماما باضاءة البرج بعلم دولة الامارات، وصورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، وتاريخ 2018.

وجرى الاحتفال وسط اجراءات امنية وتنظيمية مكثفة شملت اغلاق طرق فى محيط وسط المدينة ونصب خيم للاسعافات الاولية، وكانت سلطات الامارة اعلنت انها تستهدف دخول موسوعة "غينيس" للارقام القياسية كأضخم عرض ليزر على مبنى، وبدأت الاستعداد للامسية المبهرة قبل اشهر من حلول ليلة رأس السنة.

وفى مناطق أخرى من دبى، اضاءت الالعاب النارية سماء الامارة، بينها تلك التى انطلقت من شواطئ شعبية، بينما ضاقت النوادى الليلية والمقاهى والمطاعم بالمحتفلين بالعام الميلادى الجديد.

احتفالات دبى برأس السنة
احتفالات دبى برأس السنة

 

احتفالات رأس السنة فى دبى
احتفالات رأس السنة فى دبى

 

الألوان الخلابة فى دبى احتفالا برأس السنة
الألوان الخلابة فى دبى احتفالا برأس السنة

 

الألون الجميلة تخرج من برج خليفة
الألون الجميلة تخرج من برج خليفة

 

الكريسماس فى دبى
الكريسماس فى دبى

 

الليزر يخرج من برج خليفة
الليزر يخرج من برج خليفة

 

انظار العالم تتجه إلى برج خليفة
انظار العالم تتجه إلى برج خليفة

 

برج خليفة فى الكريسماس
برج خليفة فى الكريسماس

 

برج خليفة فى رأس السنة
برج خليفة فى رأس السنة

 

برج خليفة يتلألأ فى احتفالات رأس السنة
برج خليفة يتلألأ فى احتفالات رأس السنة

 

برج خليفة يضاء باللون الاصفر
برج خليفة يضاء باللون الاصفر

 

برج خليفة
برج خليفة

 

دبى تتزين لاستقبال العام الجديد
دبى تتزين لاستقبال العام الجديد

 

دبى تستقبل السياح للاحتفال بالكريسماس
دبى تستقبل السياح للاحتفال بالكريسماس

 

سيلفى برج خليفة
سيلفى برج خليفة

 


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