صور.. الفلبين تبدأ التحقيق فى حريق ضخم بمركز تسوق أدت إلى مقتل 37 شخصا

صور.. الفلبين تبدأ التحقيق فى حريق ضخم بمركز تسوق أدت إلى مقتل 37 شخصاالأحد، 31 ديسمبر 2017 06:20 ص
حريق ضخم بمركز تسوق فى الفلبين
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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بدأت السلطات الفيليبينية، التحقيق بعد عدة أيام من حريق ضخم بمركز تسوق أدى إلى مقتل 37 شخصا، وأعلن نائب رئيس بلدية دافاو فى جنوب الفلبين.
وقالت السلطات المحلية، مقتل 37 شخصا فى حريق ضخم شب السبت فى مركز تسوق فى المدينة التى يتحدر منها رئيس البلاد رودريجو دوتيرتى.
وكتب باولو دوتيرتى، وهو نجل الرئيس، على صفحته على موقع فيسبوك أن المسؤول عن جهاز الحماية المدنية فى دافاو قال إن فرص هؤلاء الأشخاص الـ37 فى أن يكونوا قد نجوا من الحريق "معدومة.
آثار الحريق الضخم بمركز للتسوق
مركز للتسوق انهار نتيجة لحريق فى الفلبين
رجال التحقيق فى الفلبين
آثار الحريق فى متجر الفلبين
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