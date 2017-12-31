صور.. الشرطة الأمريكية تعزز إجراءتها الأمنية خلال احتفالات الكريسماس





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

رفعت الشرطة الأمريكية درجة التأهب للدرجة القصوى، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، وسط إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وقوع أية عمليات إرهابية تعكر صفو الاحتفالات وأبرزت وكالة "رويترز" الانتشار المكثف للشرطة الأمريكية فى "التايمز سكوير" فى نيويورك ووضعت العديد من المتاريس الحديدية مع احتفالات رأس السنة .

وتواصل دول العالم احتفالاتها بالكريسماس وسط إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وقوع أية عمليات إرهابية تعكر صفو الاحتفالات.

وشهدت بريطانيا تعزيزات أمنية مشددة أيضا، قبل احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية فى العاصمة البريطانية "لندن"، حيث تقوم الشرطة بدوريات أمنية فى المناطق المزدحمة للقبض على المشتبه بهم، واستمرت الاحتفالات فى الصين والهند وإسبانيا والبرازيل وغيرها من الدول، بحسب صور بثتها وكالة الأنباء العالمية.



الشرطة الأمريكية تعزز اجراءاتها الامنية



الشرطة الأمريكية تنتشر فى شوارع نيويورك



أمريكية تسير فى ميدان تايمز سكوير



انتشار مكثف لسيارات الشرطة فى نيويورك