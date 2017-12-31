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الأحد، 31 ديسمبر 2017 09:15 ص
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صور.. الشرطة الأمريكية تعزز إجراءتها الأمنية خلال احتفالات الكريسماس

الأحد، 31 ديسمبر 2017 04:00 ص
صور.. الشرطة الأمريكية تعزز إجراءتها الأمنية خلال احتفالات الكريسماس الشرطة الأمريكية تعزز إجرائها الأمنية


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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رفعت الشرطة الأمريكية درجة التأهب للدرجة القصوى، بالتزامن مع احتفالات الكريسماس، وسط إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وقوع أية عمليات إرهابية تعكر صفو الاحتفالات وأبرزت وكالة "رويترز" الانتشار المكثف للشرطة الأمريكية فى "التايمز سكوير" فى نيويورك ووضعت العديد من المتاريس الحديدية مع احتفالات رأس السنة .

وتواصل دول العالم احتفالاتها بالكريسماس وسط إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وقوع أية عمليات إرهابية تعكر صفو الاحتفالات.

وشهدت بريطانيا تعزيزات أمنية مشددة أيضا، قبل احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية فى العاصمة البريطانية "لندن"، حيث تقوم الشرطة بدوريات أمنية فى المناطق المزدحمة للقبض على المشتبه بهم، واستمرت الاحتفالات فى الصين والهند وإسبانيا والبرازيل وغيرها من الدول، بحسب صور بثتها وكالة الأنباء العالمية.

الشرطة الأمريكية تعزز اجراءاتها الامنية
الشرطة الأمريكية تعزز اجراءاتها الامنية

 

الشرطة الأمريكية تنتشر فى شوارع نيويورك
الشرطة الأمريكية تنتشر فى شوارع نيويورك

 

أمريكية تسير فى ميدان تايمز سكوير
أمريكية تسير فى ميدان تايمز سكوير

 

انتشار مكثف لسيارات الشرطة فى نيويورك
انتشار مكثف لسيارات الشرطة فى نيويورك

 

متاريس حديدية فى شوارع نيويورك
متاريس حديدية فى شوارع نيويورك

 

 


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صور.. استمرار احتفالات الكريسماس حول العالم وسط إجراءات أمنية مشددة

الشرطة الأمريكية

احتفالات الكريسماس

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