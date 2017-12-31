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صور.. البابا فرانسيس يترأس صلاة لضحايا حادث مارمينا بحلوان

الأحد، 31 ديسمبر 2017 08:28 م
صور.. البابا فرانسيس يترأس صلاة لضحايا حادث مارمينا بحلوان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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ترأس البابا فرانسيس اليوم الأحد، الصلاة من أجل أجل ضحايا الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا بحلوان أول أمس الجمعة.

وأعرب البابا خلال كلمة ألقاها أمام حشد بساحة القديس بطرس عن تضامنه مع الأقباط الأرثوذكس، داعيا الله أن يقبل أرواح الضحايا وتضميد جراح المصابين وذويهم والمجتمع بأكمله وهداية أصحاب القلوب القاسية.

وقال البابا خلال القداس إن البشرية "أهدرت وأضرت " هذه السنة "بأشكال كثيرة من خلال عمليات قتل وأكاذيب وظلم".

وقال إنه على الرغم من أن الحرب كانت أبرز علامات "الكبرياء البغيض والسخيف" فإن تجاوزات كثيرة أخرى تسببت في "تدهور إنساني واجتماعي وبيئي".

وأضاف "علينا تحمل مسئولية كل شيء أمام الرب وأشقائنا ووجودنا"

وكان هجوم كنيسة مارمينا بحلوان أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

صلاة البابا فرانسيس
صلاة البابا فرانسيس
 
البابا فرانسيس
البابا فرانسيس

 

صلاة البابا فرانسيس
صلاة البابا فرانسيس

 

جانب من صلاة البابا فرانسيس
جانب من صلاة البابا فرانسيس
 
 
 
كلمة البابا فرانسيس
كلمة البابا فرانسيس

 

جانب من كلمة البابا فرانسيس
جانب من كلمة البابا فرانسيس

 

صلاة البابا فرانسيس
صلاة البابا فرانسيس
 
 
ترانيم الصلاة
ترانيم الصلاة

 

جانب من صلاة البابا فرانسيس
جانب من صلاة البابا فرانسيس

 


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