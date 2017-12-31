صور.. الانتهاء من هيكل وأيقونات كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة

صور.. الانتهاء من هيكل وأيقونات كنيسة العاصمة الإدارية الجديدةالأحد، 31 ديسمبر 2017 01:28 م
كنيسة العاصمة الإدارية
سارة علام
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حصل "اليوم السابع" على صور من داخل الكنيسة الملحقة بكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، التى خصصتها شركة العاصمة الإدارية لصلاة قداس عيد الميلاد المجيد.
وقال المهندس بيتر يوسف، بشركة أوراسكوم منفذة المشروع لـ"اليوم السابع"، إن الكنيسة تتسع لـ1200 مقعد خشبى بما يسع 4800 شخص، موضحًا أن الكنيسة انتهت من إنشاء هيكل ومذبح الصلاة وكذلك الأيقونات القبطية فى أرجائها.
وأشار يوسف، إلى أن الشركة المنفذة تسلم قوات الأمن الكنيسة مفروشة وجاهزة للاحتفال بعيد الميلاد، لافتًا إلى أن الشركة انتهت من تمهيد الطريق المؤدى إليها قرب فندق الماسة الجديد.
كانت الكنيسة القبطية قد أعلنت أن قداس العيد يصلى بكاتدرائية العاصمة الجديدة وبدأت توزيع دعوات القداس.
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