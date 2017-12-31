صور.. الأمريكيون يتحدون موجة الصقيع الثلجية ويحتفلون بالكريسماس





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

احتفل آلاف الأمريكيون بأعياد رأس السنة فى ساحة "تايمز سكوير" رغم الطقس البارد بمدينة نيويورك، وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية موجة قطبية، على مناطق واسعة وسجلت درجات الحرارة معدلات تراجع قياسية فى بعض المواقع، فى حين حذر خبراء الطقس، من أن الأمريكيين سيواجهون ليلة متجمدة عشية العام الجديد.

وامتدت الموجة جنوبا حتى مدينة تشارلستون فى ولاية ساوث كارولاينا حيث تراكم الجليد على أبراج الكنائس التى تشتهر بها المدينة.

وأصبحت ولاية نورث داكوتا وشمال ولاية مينيسوتا من بين أشد المواقع برودة فى الولايات المتحدة فى واحد من أبرد الأيام فى العام مما دفع الهيئة الوطنية للطقس لإصدار تحذير بالمنطقة.

فيما أصدرت كندا أيضا تحذيرات من الطقس شديد البرودة وقللت بعض احتفالات رأس السنة، وتوقعت الهيئة الوطنية للطقس أن يستمر نمط الطقس البارد خلال مطلع هذا الأسبوع، وقالت إن هناك موجة قوية من هواء القطب الشمالى تتشكل حاليا فوق شمال غرب كندا.



الثلوج تغطى الشوارع



تساقط الثلوج على المواطنين خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة



تساقط الثلوج فى ساحة تايمز سكوير



سيدة أمريكية ترتدى ملابس صوف ثقيلة للاحتفال بأعياد رأس السنة