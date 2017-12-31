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الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:30 م
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صور.. استنفار أمنى لتأمين الكنائس فى أعياد الميلاد ببورسعيد

الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:32 م
صور.. استنفار أمنى لتأمين الكنائس فى أعياد الميلاد ببورسعيد تأمين إحدى الكنائس ببورسعيد


بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت الأجهزة الأمنية بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد حالة الاستنفار الأمنى لتأمين الكنائس فى أعياد الكريسماس احتفالا بأعياد الميلاد المجيد 2017.

 ورصدت "اليوم السابع" بالصور رجال الشرطة والقوات المسلحة والكلاب البوليسية التى تقوم بمسح شامل بمحيط الكنائس للتأكد من عدم وجود أجسام غريبة من عدمه لتأمين دور العبادة.

  ومن جهة أخرى قامت إدارة المرور بإخلاء المناطق المحيطة بالكنائس من انتظار السيارات ووضع حواجز حديدية لمنع عبور المشاة وتأمين المناطق الخلفية من كافة الجهات من خلال حراسات أمنية مشددة بجانب البوابات الإلكترونية على مداخل الكنائس للكشف على أية أجسام غريبة.

 

جانب من الكنيسة الكاتدرائية
جانب من الكنيسة الكاتدرائية

 

إحدى الطرق المؤدية إلى الكنيسة الكاتدرائية
إحدى الطرق المؤدية إلى الكنيسة الكاتدرائية

 

الكلاب البوليسية تقوم بمسح شامل حول الكنائس
الكلاب البوليسية تقوم بمسح شامل حول الكنائس

 

أحد الكلاب البوليسية تبحث عن الأجسام الغريبة
أحد الكلاب البوليسية تبحث عن الأجسام الغريبة

 

استنفار أمنى لتأمين الكنائس
استنفار أمنى لتأمين الكنائس

 

حراسة مشددة أمام كنيسة مار جرجس
حراسة مشددة أمام كنيسة مار جرجس

 

الكلاب البوليسية أمام كنيسة مار جرجس
الكلاب البوليسية أمام كنيسة مار جرجس

 

كنيسة مار جرجس ببورسعيد
كنيسة مار جرجس ببورسعيد

 

استنفار أمنى أمام كنيسة مار جرجس
استنفار أمنى أمام كنيسة مار جرجس

 

القوات المسلحة تشارك فى تأمين الكنائس
القوات المسلحة تشارك فى تأمين الكنائس

 

 


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