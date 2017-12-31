صور.. استنفار أمنى لتأمين الكنائس فى أعياد الميلاد ببورسعيد

صور.. استنفار أمنى لتأمين الكنائس فى أعياد الميلاد ببورسعيدالأحد، 31 ديسمبر 2017 05:32 م
تأمين إحدى الكنائس ببورسعيد
بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق
أعلنت الأجهزة الأمنية بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد حالة الاستنفار الأمنى لتأمين الكنائس فى أعياد الكريسماس احتفالا بأعياد الميلاد المجيد 2017.
ورصدت "اليوم السابع" بالصور رجال الشرطة والقوات المسلحة والكلاب البوليسية التى تقوم بمسح شامل بمحيط الكنائس للتأكد من عدم وجود أجسام غريبة من عدمه لتأمين دور العبادة.
ومن جهة أخرى قامت إدارة المرور بإخلاء المناطق المحيطة بالكنائس من انتظار السيارات ووضع حواجز حديدية لمنع عبور المشاة وتأمين المناطق الخلفية من كافة الجهات من خلال حراسات أمنية مشددة بجانب البوابات الإلكترونية على مداخل الكنائس للكشف على أية أجسام غريبة.
جانب من الكنيسة الكاتدرائية
إحدى الطرق المؤدية إلى الكنيسة الكاتدرائية
الكلاب البوليسية تقوم بمسح شامل حول الكنائس
أحد الكلاب البوليسية تبحث عن الأجسام الغريبة
استنفار أمنى لتأمين الكنائس
حراسة مشددة أمام كنيسة مار جرجس
الكلاب البوليسية أمام كنيسة مار جرجس
كنيسة مار جرجس ببورسعيد
استنفار أمنى أمام كنيسة مار جرجس
القوات المسلحة تشارك فى تأمين الكنائس
إضافة تعليق
نيابة حلوان تنتهى من تحقيقاتها بحادث مارمينا وترسل تقريرها لنيابة أمن الدولة.. المعاينة: تهشم باب الكنيسة الرئيسى وواجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة للجدران وتلفيات بـ4 سيارات.. والتحريات: المتهم عضو بخلية إرهابية
توقعات الأبراج لـ2018.. عبير فؤاد تكشف الأكثر حظا فى العام الجديد.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور.. الجوزاء خارج النفق المظلم.. مغامرة بانتظار القوس.. والحمل يا أهلا بالتحديات.. والأسد يفقد صبره
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة