video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2017 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. احتفالات الفرنسيين بليلة رأس السنة أمام أمواج البحر فى باريس

الأحد، 31 ديسمبر 2017 07:57 م
صور.. احتفالات الفرنسيين بليلة رأس السنة أمام أمواج البحر فى باريس الفرنسيون أمام موج البحر


كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)
إضافة تعليق

احتفل المئات من المواطنين الفرنسيين اليوم الأحد، بليلة رأس السنة الميلادية فى ساحة حقوق الإنسان بمدينة باريس.

وتجمع المواطنون أمام برج إيفل، فيما شهد الاحتفال تواجد الحمام وسط ارتفاع أمواج البحر والتقاط صورا سيلفى وقت غروب الشمس.

جانب من احتفالات الفرنسيين
جانب من احتفالات الفرنسيين

 

وفى سياق متصل، غطت الثلوج شوارع شرق فرنسا لاسيما قرب منطقة سافوى الواقعة غربى جبال الألب، فيما توجه عدد من الفرنسيين إلى منتجعات التزلج على الجليد فى جبال الألب الفرنسية.

ولا تعتبر فرنسا الوحيدة التى اجتاحتها موجة الصقيع، حيث تواجه كندا وألمانيا ومعظم مناطق الشمال الشرقى والغرب الأوسط الأمريكى موجة من الطقس المتجمد فى أعقاب عيد الميلاد، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر فى نورث داكوتا مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أن بداية العام الجديد قد تشهد طقسا شتويا قارس البرودة. 

فرنسيون أمام برج إيفل
فرنسيون أمام برج إيفل

 

أمواج البحر
أمواج البحر

 

جانب من أمواج البحر
برج إيفل فى باريس
 
امواج البحر فى باريس
امواج البحر فى باريس

 

جانب من الأمواج
جانب من الأمواج

 

مواطنو فرنسا
مواطنو فرنسا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الثلوج تغطى شوارع فرنسا.. والسكان يستمتعون بالتزلج على الجليد

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

الأمن الوطنى هزم الإرهاب فى 2017.. تعرف على أبرز ضرباته الأمنية الناجحة

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

يحيى موسى صانع الانتحاريين والمشرف الأول على استهداف الكنائس.. تعرف عليه

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

"الآثار": الفراعنة أول من إحتفلوا بالعام الجديد وسموه "وبت ورنبت ونفرت" وكانوا يخرجون للحدائق ويصالحون خصومهم.. الأقصر تنهي إستعداتها للإحتفال برأس السنة.. ومدير الأمن يعلن تأمين معالم المحافظة علي مدار الساعة

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

النجوم يودعون 2017.. هنيدى ساخرا: كانت خفيفة وهادئة.. ودرة: أثبتت لى مين أصدقائى الحقيقيين.. ونور الشربينى: من أسعد السنين وذكرياتها ستستمر معى للنهاية.. عمرو سلامة: السنة دى بالنسبالى "الشيخ جاسكون"

البورصة تربح 16.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى

البورصة تربح 16.7 مليار جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهى

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

نوكيا تستعد لطرح نسخة 4G من هاتف 3310 تدعم "واتس آب" و"ماسنجر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة