صور.. احتفالات الفرنسيين بليلة رأس السنة أمام أمواج البحر فى باريس





كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)

احتفل المئات من المواطنين الفرنسيين اليوم الأحد، بليلة رأس السنة الميلادية فى ساحة حقوق الإنسان بمدينة باريس.

وتجمع المواطنون أمام برج إيفل، فيما شهد الاحتفال تواجد الحمام وسط ارتفاع أمواج البحر والتقاط صورا سيلفى وقت غروب الشمس.



جانب من احتفالات الفرنسيين

وفى سياق متصل، غطت الثلوج شوارع شرق فرنسا لاسيما قرب منطقة سافوى الواقعة غربى جبال الألب، فيما توجه عدد من الفرنسيين إلى منتجعات التزلج على الجليد فى جبال الألب الفرنسية.

ولا تعتبر فرنسا الوحيدة التى اجتاحتها موجة الصقيع، حيث تواجه كندا وألمانيا ومعظم مناطق الشمال الشرقى والغرب الأوسط الأمريكى موجة من الطقس المتجمد فى أعقاب عيد الميلاد، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر فى نورث داكوتا مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أن بداية العام الجديد قد تشهد طقسا شتويا قارس البرودة.



فرنسيون أمام برج إيفل



أمواج البحر



برج إيفل فى باريس



امواج البحر فى باريس



جانب من الأمواج