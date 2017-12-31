صور.. إصابة العشرات فى احتفالات الكريسماس بسبب الألعاب النارية بالفلبين





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

أصيب العشرات فى الفلبين بسبب إطلاق الالعاب النارية، خلال احتفالات العام الجديد، وأصيب عشرات المحتفلين بجروح ناتجة عن أعيرة نارية طائشة او مفرقعات نارية أثناء المهرجانات التقليدية فى الفلبين للاحتفال بالعام الجديد.

وأظهرت الصور التى أبرزتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن معظم الجروح سطحية ولم تحدث أى وفيات."، قال الجنرال أفلينو رازون رئيس الشرطة الفلبينية "الاحتفالات كانت هادئة بشكل عام.

إذا قارناها بالأعوام السابقة، فإننا نجد اختلافا كبيرا، المفرقعات النارية المتاحة كانت أقل بسبب الحملة التى قامت بها الشرطة ووزارة الصحة لمصادرة المفرقعات النارية، وقال رازون انه تلقى تقارير عن اصابة 10 أشخاص برصاصات طائشة اثناء الاحتفالات.



أحد المصابين



إصابة أحد المحتفلين بالفلبين



المستشفى تستقبل أحد المصابين فى الفلبين



شخص أصيب فى عينه بالفلبين