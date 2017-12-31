صور.. إسبانيا تنقذ عددا من المهاجرين الأفارقة فى عرض البحر





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

أنقذ خفر السواحل فى إسبانيا عددا من المهاجرين، قبالة السواحل الإسبانية ونجحت القوات خلال عمليات إنقاذ منفصلة من إنقاذهم من الغرق فى البحر .

وبحسب هذه الأجهزة، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم فى البحر كانوا على متن خمسة زوارق متهالكة ، وأبرزت الصور التى أوردتها وكالة "رويترز" أن أغلب هؤلاء المهاجرين يتحدر أغلبهم من دول أفريقيا بسبب بشرتهم السمراء .

وفى السياق ذاته، أعلن خفر السواحل الإيطالى، منذ أيام، إنقاذ 364 مهاجرا غير شرعى فى البحر المتوسط، كانوا على متن ثلاثة قوارب فى طريقهم من ليبيا إلى قارة أوروبا.



أحد المهاجرين



الهلال الأحمر وأمامهم عددا من المهاجرين



الهلال الأحمر يقدم الخدمة الطبية للمهاجرين



زورق تابع لخفر السواحل الاسبانى