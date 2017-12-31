صور.. إسبانيا تنقذ عددا من المهاجرين الأفارقة فى عرض البحر

صور.. إسبانيا تنقذ عددا من المهاجرين الأفارقة فى عرض البحرالأحد، 31 ديسمبر 2017 06:58 ص
إسبانيا تنقذ عددا من المهاجرين الأفارقة
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق
أنقذ خفر السواحل فى إسبانيا عددا من المهاجرين، قبالة السواحل الإسبانية ونجحت القوات خلال عمليات إنقاذ منفصلة من إنقاذهم من الغرق فى البحر .
وبحسب هذه الأجهزة، فإن المهاجرين الذين تم إنقاذهم فى البحر كانوا على متن خمسة زوارق متهالكة ، وأبرزت الصور التى أوردتها وكالة "رويترز" أن أغلب هؤلاء المهاجرين يتحدر أغلبهم من دول أفريقيا بسبب بشرتهم السمراء .
وفى السياق ذاته، أعلن خفر السواحل الإيطالى، منذ أيام، إنقاذ 364 مهاجرا غير شرعى فى البحر المتوسط، كانوا على متن ثلاثة قوارب فى طريقهم من ليبيا إلى قارة أوروبا.
أحد المهاجرين
الهلال الأحمر وأمامهم عددا من المهاجرين
الهلال الأحمر يقدم الخدمة الطبية للمهاجرين
زورق تابع لخفر السواحل الاسبانى
مهاجر يتلقى الرعاية الطبية
إضافة تعليق
محمد صلاح يواصل الإبداع فى البريميرليج.. نجم مصر يحول تأخر ليفربول لفوز مثير على ليستر سيتى.. "بيكاسو" يصل لـ 17 هدفا ويقترب من هارى كين.. الفرعون يقتحم نادى الـ 100.. ويحقق أرقاما قياسية بالجملة
3 أسباب تكشف تمسك جواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس.. قضايا الفساد والرغبة بالحماية الأمريكية فى المقدمة.. الاعتراف المبكر بالاحتلال يفضح "جذور التطبيع".. وصفقات سلاح السبعينيات دليل على قوة العلاقات مع تل أبيب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة