صور.. أحذية رئيسة وزراء بريطانيا بين الأناقة وتحدى البروتوكولات الرسمية





وكالات الأنباء

فى تأنق دائم غير مبالية بالالتزامات المفروضة عليها فى طبيعة ملابسها تقيدًا بالبروتوكولات الرسمية المرتبطة بمنصبها الرسمى، هكذا عادة ما تظهر تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا، فى اجتماعات الحكومة البريطانية، والمناسبات واللقاءات العامة والرسمية مع زعماء الدول الأخرى، الأمر الذى تجلى بشكل واضح فى ارتدائها أحذية ذات ألوان ذاهية، حيث لفتت أحذيتها أنظار وسائل الإعلام العالمية والبريطانية، خلال العام 2017، التى أثارت جدلًا واسعًا فى الأوساط الأوروبية.

وعلى سبيل المثال، سلطت عدسات الصحفيين وكاميرا الفضائيات على حذاء تيريزا ماى الذى ارتدته فى 17 مايو 2017 خلال عقدها مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه عن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وعلاقته بالجهات التى يتبادل معها المعلومات الإستخباراتية، بعد أن ذكرت تقارير أنه أطلع مسئولين روس على معلومات سرية.



حذاء تيريزا ماى الذى ارتدته فى 17 مايو 2017

وفى عام 2017، أيضًا، كشفت تقارير إعلامية فى بريطانيا، أن تيريزا ماى، تلقت عددا من الهدايا في فترة الانتخابات العامة، بما في ذلك ملابس من "ستيلا مكارتنى"، بيت الأزياء الشهير، كما اشترت زوج من الأحذية من العلامة التجارية "شارلوت أوليمبيا"، بلغ قيمته 495 جنيها إسترلينيا.



حذاء أحمر لتيريزا ماى

ولم تكن هذه المرة الأولى التى تلفت فيها أحذية رئيس وزراء بريطانيا أنظار الصحفيين، حيث ارتدت حذاء لا يتماشى تماما مع ملابسها الرسمية فى 13 يوليو 2016 حينما كانت تشغل منصب وزير داخلية بريطانيا، ويرى الكثيرون فى بريطانيا أن ذوق تيريزا ماى فى ارتدها المبلاس والأحذية غريب نوعا ما، حيث أدى ذلك إلى تعرضها لموجة من الانتقادات أكثر من مرة بسبب ملابسها، وتشير وسائل إعلام بريطانية إلى أن الأحذية المفضلة لدى تيريزا ماى تحمل توقيع العلامتين البريطانيتين LK Bennett وRussel and Bromley.



أحذية تيريزا ماى



أحذية خاصة لتيريزا ماي



جانب آخر من أحذية تيريزا ماى



جانب لتريزا ماى خلال ارتدها حذاء ذات ألوان ذاهية



جانب من حذاء تيريزا ماى



حذاء تيريزا ماى يثير جدلا فى بريطانيا



حذاء ماى