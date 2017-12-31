صور..أبو مازن يضع إكليلا من الزهور على ضريح عرفات بمناسبة تأسيس حركة فتح

صور..أبو مازن يضع إكليلا من الزهور على ضريح عرفات بمناسبة تأسيس حركة فتحالأحد، 31 ديسمبر 2017 08:52 م
أبو مازن يضع إكليلا من الزهور على ضريح عرفات
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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فى حفل كبير، وضع الرئيس الفلسطين محمود عباس أبو مازن، مساء الأحد، إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بمناسبة، الذكرى الـ 53 لتأسيس حركة فتح فى مدينة رام الله بالضفة الغربية .
ومن جانبه، قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن الفلسطينيين يواجهون تحديا جديدا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية انحيازا ودعما لإسرائيل.
وأضاف عباس فى كلمة عبر التلفزيون بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاق حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) أن هذا التحدى يتمثل " بالاعتداء على مكانة القدس ووضعها التاريخى."
أبو مازن يضيئ الشعلة
عباس أبو مازن يضع إكليلا من الزهور على ضريح عرفات
أبو مازن يضع إكليلا من الزهور على ضريح عرفات
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