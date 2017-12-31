video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 07:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور..أبو مازن يضع إكليلا من الزهور على ضريح عرفات بمناسبة تأسيس حركة فتح

الأحد، 31 ديسمبر 2017 08:52 م
صور..أبو مازن يضع إكليلا من الزهور على ضريح عرفات بمناسبة تأسيس حركة فتح أبو مازن يضع إكليلا من الزهور على ضريح عرفات


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

فى حفل كبير، وضع الرئيس الفلسطين محمود عباس أبو مازن، مساء الأحد، إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بمناسبة، الذكرى الـ 53 لتأسيس حركة فتح فى مدينة رام الله بالضفة الغربية .

ومن جانبه، قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن الفلسطينيين يواجهون تحديا جديدا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية انحيازا ودعما لإسرائيل.

وأضاف عباس فى كلمة عبر التلفزيون بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاق حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) أن هذا التحدى يتمثل " بالاعتداء على مكانة القدس ووضعها التاريخى."

أبو مازن يضيئ الشعلة
أبو مازن يضيئ الشعلة

 

عباس أبو مازن يضع إكليلا من الزهور على ضريح عرفات
عباس أبو مازن يضع إكليلا من الزهور على ضريح عرفات

 

أبو مازن يضع إكليلا من الزهور على ضريح عرفات
أبو مازن يضع إكليلا من الزهور على ضريح عرفات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عباس: الفلسطينيون يواجهون تحديا جديدا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية

عباس يجدد تأكيده التمسك بالقدس عاصمة للفلسطينيين أمام ضريح عرفات

أبو مازن

إكليل من الزهور

ضريح عرفات

تأسيس حركة فتح



لا تفوتك
التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

اشتعال الخلاف بين جوجل وأمازون بسبب حظر تطبيق يوتيوب

اشتعال الخلاف بين جوجل وأمازون بسبب حظر تطبيق يوتيوب

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة