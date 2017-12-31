صحيفة إسرائيلية: اتفاقية تعاون بين تل أبيب والاتحاد الأوروبى دون المستوطنات





غزة (أ ش أ)

وافقت الحكومة الإسرائيلية بشكل نهائى اليوم الأحد، على اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبى تضم بندا ينص على استبعاد المستوطنات، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إنه وفقا لهذه الاتفاقية، تقبل إسرائيل مقاطعة الاتحاد الأوروبى للمستوطنات.

ويتعلق الاتفاق بمشاركة إسرائيل فى برنامج "التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط" التابع للاتحاد الأوروبى والذى يمد مشاريع التعاون فى دول حوض البحر المتوسط - من غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى - بعشرات الملايين من اليورو.

ووفقًا لسياسات الاتحاد الأوروبي، تتضمن شروط اتفاقية برنامج التعاون المشترك بندا يستبعد تقديم المنح لإسرائيل لتنفيذ مشروعات خارج حدود عام 1967، ما يعنى أن المتلقين المحتملين الموجودين فى الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان لا يمكنهم المشاركة فى البرنامج.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل وافقت على الاتفاقية رغم اعتراض وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميرى ريجيف، وتمت الموافقة على الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبى أوتوماتيكيا عقب موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتياهو عليها الأسبوع الماضى.