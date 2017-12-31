صحيفة أمريكية: 2017 عام التغيير والاضطرابات





واشنطن (أ ش أ)

رصدت مجلة " بيزنس إنسايدر" الأمريكية الصادرة اليوم الأحد، حصاد عام "2017" واصفة إياه بعام التغيير والاضطرابات.

وأوضحت المجلة عبر موقعها الإلكترونى - أنه بتولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة مطلع يناير الماضى جلب معه إدارة شهدت خروج أكثر العديد من الشخصيات السياسية ذات المستوى الرفيع من المسرح العالمى كالإطاحة بالرئيس روبرت موجابى عقب إعلان الجيش سيطرته العسكرية على زيمبابوى وإنهاء حكمه الذى استمر طوال 37 عامًا.

وتوجهت المجلة إلى قضية عزل رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك جيون هاى بعد اتهامها بالحصول على الرشوة من شركات عملاقة فى مايو الماضى.

واختتمت "بيزنس إنسايدر" بسرد الأمور غير السياسية كتقاعد الأمير البريطانى فيليب رسميًا عن واجباته بعد 65 عامًا من الخدمة العامة فى أغسطس الماضى ، فضلا عن استقالة الرئيس التنفيذى لشركة "أوبر" ترافيس كالانيك.