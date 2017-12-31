شقيقان يتخلصان من شقيقتهم خنقا لشكهم فى سلوكها فى بنى سويف

شقيقان يتخلصان من شقيقتهم خنقا لشكهم فى سلوكها فى بنى سويفالأحد، 31 ديسمبر 2017 08:15 م
جثة أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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أقدم شقيقان على التخلص شقيقتهم خنقاً لشكهم فى سلوكها ثم دفنوها بإحدى قرى مركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف .
وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من مركز شرطة اهناسيا يفيد ابلاغ " ج.أ" وحدة المباحث بقيام نجليه "محروس"، "ربيع" بخنق شقيقتهم "انوار"، لشكهم فى سلوكها .
وعلى الفور ألقت وحدة مباحث مركز شرطة اهناسيا القبض على الشقيقين اللذين اعترفاً بالتخلص من شقيقتهم خنقاً لشكهم فى سلوكها ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات التى أمرت بحبس المتهمين اربعة أيام على ذمة التحقيق.
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