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شقيقان يتخلصان من شقيقتهم خنقا لشكهم فى سلوكها فى بنى سويف

الأحد، 31 ديسمبر 2017 08:15 م
شقيقان يتخلصان من شقيقتهم خنقا لشكهم فى سلوكها فى بنى سويف جثة أرشيفية


بنى سويف :هانى فتحى
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أقدم  شقيقان على التخلص شقيقتهم خنقاً لشكهم فى سلوكها ثم دفنوها بإحدى قرى مركز اهناسيا غرب محافظة بنى سويف .
 
وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من مركز شرطة اهناسيا يفيد ابلاغ " ج.أ" وحدة المباحث بقيام نجليه "محروس"، "ربيع" بخنق شقيقتهم "انوار"، لشكهم فى سلوكها .
 
وعلى الفور ألقت وحدة مباحث مركز شرطة اهناسيا القبض على الشقيقين اللذين اعترفاً بالتخلص من شقيقتهم خنقاً لشكهم فى سلوكها ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات التى أمرت بحبس المتهمين اربعة أيام على ذمة التحقيق. 
 
 
 
 
 

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