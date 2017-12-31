"شعبة الأدوات المكتبية": انخفاض واردات هدايا الكريسماس لـ500 ألف دولار





كتب حسام الشقويرى

كشف بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع حجم واردات هدايا الكريسماس خلال 2017 إلى 500 الف دولار فقط ، مقارنة بـ 10 مليون دولار خلال عام 2016 ، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة وزيادة التعريفة الجمركية من 30 الى 60% وارتفاع قيمة الأسعار الاسترشادية بمعرفة الجمارك من 1000 دولار الى 2300 دولار.

وأضاف صفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن السوق لم يشهد ظهور أشجار الكريسماس كبيرة الحجم نظرا لإرتفاع تكلفة استيرادها ، وتم الاكتفاء بأشجار العام الماضى ، لافتا الى أن سعر الأشجار صغيرة الحجم تبدأ من 80 جنيه والكرات الملونة من 20 الى 50 جنيه " ، وطاقية بابا نويل صناعة مصرية من 25 الى 75 جنيه ، والتى تغزو الأسواق حاليا لرخص ثمنها .