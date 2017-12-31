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"شعبة الأدوات المكتبية": انخفاض واردات هدايا الكريسماس لـ500 ألف دولار

الأحد، 31 ديسمبر 2017 10:26 م
"شعبة الأدوات المكتبية": انخفاض واردات هدايا الكريسماس لـ500 ألف دولار هدايا الكريسماس


كتب حسام الشقويرى
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كشف بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، عن تراجع حجم واردات هدايا الكريسماس خلال 2017 إلى 500 الف دولار فقط ، مقارنة بـ 10 مليون دولار خلال عام 2016 ، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة وزيادة التعريفة الجمركية من 30 الى 60% وارتفاع قيمة الأسعار الاسترشادية بمعرفة الجمارك من  1000 دولار الى 2300 دولار.

وأضاف صفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن السوق لم يشهد ظهور أشجار الكريسماس كبيرة الحجم نظرا لإرتفاع تكلفة استيرادها ، وتم الاكتفاء بأشجار العام الماضى ، لافتا الى أن سعر الأشجار صغيرة الحجم تبدأ من 80 جنيه والكرات الملونة من 20 الى 50 جنيه " ، وطاقية بابا نويل صناعة مصرية من 25 الى 75 جنيه ، والتى تغزو الأسواق حاليا لرخص ثمنها .  

 


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