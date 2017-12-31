"شباب بتحب مصر" تعلن جزيرة "أم الشيخ" خالية من البلاستيك والمخلفات





كتب محمد أبو عوض

انطلقت اليوم السبت، فاعليات المعسكر الشبابى الرابع، الذى تنظمه مؤسسة شباب بتحب مصر، بمحمية وادى الجمال للمرة الثانية، بمشاركة 34 شاب من فئات عمرية مختلفة، ما بين متطوعين للعمل بالمؤسسة، وبين أعضاء للكشافة، ويستمر لمدة 4 أيام متواصلة، بجزيرة "أم الشيخ"، وشاطىء القلعان، حيث سبق وبدأت المؤسسة أولى فاعلياتها بجزيرة محابس بوادى الجمال، أكتوبر الماضى، تحت شعار حملة "جزر نظيفة".

وأعلنت مؤسسة شباب بتحب مصر، فى بيان لها منذ قليل عن أن جزيرة "أم الشيخ" خالية تماما من البلاستيك والمخلفات، بعد رفع 110 أجولة من المخلفات البلاستيكية المتراكمة على سطحها، بمساعدة أعضاء المؤسسة، ومجموعة من باحثى حماية الطبيعية بوزارة البيئة، حيث استمر العمل طوال ساعات النهار.

وأضاف أحمد فتحى، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، أن المعسكر معنى بنشر التوعية البيئية، وحث الشباب على العمل الميدانى وحماية التنوع البيولوجى بالمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل لسكان المجتمع المحلى لنشر الثقافة البيئية في التعامل مع المحميات الطبيعية، والحفاظ على تراثها، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى من المعسكر هو جمع المخلفات من جزر البحر الأحمر.

يأتى هذا ضمن مبادرة "جزر نظيفة.. جزر البحر الأحمر خالية من البلاستيك"، وذلك بعد ما قامت به من مبادرات ومشروعات سابقة، كأعرف محميتك، وخلق الله فى مصر، لرفع المخلفات البلاستيكية من كافة المحميات الطبيعية حفاظا على التنوع البيولوجى بداخلها.

جاء ذلك بالتعاون بين مؤسسة شباب بتحب مصر، والصندوق الكندى للمبادرات المحلية، وبمشاركة 34 شابا وفتاة، متطوعين، ضمن أعضاء المؤسسة وشركائها من الكشافة، والتى اعتادت مشاركة المؤسسة فى فاعلياتها المختلفة.