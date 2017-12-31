شاهد.. بث مباشر لاستعراضات مبهرة من برج خليفة فى دبى

شاهد.. بث مباشر لاستعراضات مبهرة من برج خليفة فى دبىالأحد، 31 ديسمبر 2017 10:09 م
برج خليفة
كتب هيثم سلامة
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تستعد دبى، اليوم فى ليلة رأس السنة الميلادية، لإبهار العالم بعرض ليزر لتسجيل رقم قياسى جديد فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وكان قد نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامى لحكومة دبى، عبر موقع تويتر، قائلاً: "برج خليفة.. مستعدون لإبهار العالم بعرض ليزر مذهل لتسجيل رقم قياسى جديد باسم دبى ضمن موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية".
برج خليفة
علم الإمارات على برج خليفة
دبى
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