video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 07:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شاهد.. بث مباشر لاستعراضات مبهرة من برج خليفة فى دبى

الأحد، 31 ديسمبر 2017 10:09 م
شاهد.. بث مباشر لاستعراضات مبهرة من برج خليفة فى دبى برج خليفة


كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

تستعد دبى، اليوم فى ليلة رأس السنة الميلادية، لإبهار العالم بعرض ليزر لتسجيل رقم قياسى جديد فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وكان قد  نشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامى لحكومة دبى، عبر موقع تويتر، قائلاً: "برج خليفة.. مستعدون لإبهار العالم بعرض ليزر مذهل لتسجيل رقم قياسى جديد باسم دبى ضمن موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية".

 

برج-خليفة
برج خليفة

 

علم-الإمارات-على-برج-خليفة
علم الإمارات على برج خليفة

 

دبى
دبى

 


إضافة تعليق

دبى

برج خليفة

ليزر

استعراضات ليزر

رأس السنة الميلادية



لا تفوتك
التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

اشتعال الخلاف بين جوجل وأمازون بسبب حظر تطبيق يوتيوب

اشتعال الخلاف بين جوجل وأمازون بسبب حظر تطبيق يوتيوب

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة