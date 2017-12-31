شاب يغتصب طفلة عمرها 6 سنوات مصابة بثقبين فى القلب.. ووالدها يطالب بإعدامه

الغربية - محمد طارق

سادت حالة من الحزن والغضب بين أهالى طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، بقرية سنبو التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، عندما أقدم شاب فى العقد الثانى من العمر على خطف الطفلة واغتصابها داخل منزله ليقتل طفولتها، ثم تركها وهرب لفرش الخضار التابع لوالدته وكانه لم يفعل شى.

التقت "اليوم السابع" بأسرة الطفلة عفاف، البالغة من العمر 6 سنوات، وقال محمد فتحى، والدها: "كنت جالس فى المنزل أنا وزوجتى وخال الطفلة وفوجئنا بدخول ابنتى الكبيرة البالغة من العمر 6 سنوات ومريضة بثقبين فى القلب وهى فى حالة صراخ وبكاء شديد وترتعش وعلى وجهها آثار الضرب وملابسها مقطعة، وعند سؤالها ما الذى حدث قالت الطفله إن الشاب الذى يسكن بجوارهم قام بخطفها وهى تلعب أمام المنزل وقام بتجريدها من ملابسها وغتصابها".

وأضاف والد الطفلة، أن ابنته عندما حاولت الصراخ والبكاء قام بكتم أنفاسها وضربها مما كاد أن يؤدى إلى إنهاء حياتها لأنها مريضة قلب، ومع تكرار البكاء والصراخ خاف أن يفضح سره فتركها وخرج من منزله هربا وجلس على ناصية الشارع بجوار أمه وأخوه على باكية الخضار والفاكهة الخاص بهم وكأنه لم يفعل شى.

وتابع والد الطفلة: "ابنتى دخلت بعد ذلك منهارة وفضحت أمره فذهبت مسرعا وأمسكت به وواجهته بالبنت فى الشارع أمام الناس وقصت الطفلة القصة كامله أمام الجميع، ثم قامت الطفلة باقتيادى إلى المنزل الذى قام بالاعتداء عليها به وادخلتنى الغرفة التى حدث بها هذه الواقعة ورأيت السرير الذى حدث عليه الجريمة وفى نفس الوقت وأنا ممسك به كدت أن أقتله بيدى، فقامت والدة زوجتى بالكشف على البنت ثم قامت بتهدئتى بإخبارى بأن البنت سليمة، ثم ذهبت إلى مستشفى زفتى العام لتوقيع الكشف الطبى على الطفلة لكى يطمئن قلبى، فأبلغنى الدكتور المختص بأن الطفلة سليمة ويوجد فقط آثار حكة وإحمرار حول فتحى الشرج والمهبل".

وأضاف والد عفاف أنه ذهب مسرعا إلى مركز شرطة زفتى لتحرير محضر بالواقعة برقم 26818 جنح مركز زفتى، ومحضر آخر بنيابة زفتى، مستطردًا: "لا أستطيع الصبر على وصول تلك المحضر من المركز وخوفا من أن يهرب هذا المجرم، وقام وكيل النيابة بسماع أقوال الطفلة وأقوالى وأقوال زوجتى فأمر بضبط وإحضار المتهم وتم القبض عليه وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق ثم قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات".

وطالبت أسرة الطفله الاهتمام بقضيتها وأن تحصل على قصاص عاجل وعدالة ناجزة وسريعة فى هذه القضية، والحكم على هذا المتهم بأقسى عقوبة ليكون عبره لغيره.