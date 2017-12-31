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"شئون البيئة" يشارك فى قافلة طبية لأهالى قرية شرشابة بزفتى فى الغربية

الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:58 م
"شئون البيئة" يشارك فى قافلة طبية لأهالى قرية شرشابة بزفتى فى الغربية جانب من اللقاء


الغربية - مصطفى عادل
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شاركت إدارة الإعلام و التوعية البيئية بفرع جهاز شئون البيئة لوسط الدلتا بطنطا فى القافلة البيئية الطبية الاستكشافية  التى تنظمتها جامعة طنطا بمدرسة قرية شرشابة بمركز زفتى لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين من أهالى القرية والقرى المجاورة بالمجان  وتوزيع الأدوية الطبية اللازمة فى 17 تخصصا طبى بأدوية قيمتها  50 ألف جنيه  الى جانب تنفيذ ندوات توعية تثقيفية بيئية صحية لاهالى القرية.
 
 
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جانب من اللقاء 

 


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