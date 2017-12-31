سوريا: مجموعات إرهابية تستهدف الأحياء السكنية فى درعا بالقذائف

سوريا: مجموعات إرهابية تستهدف الأحياء السكنية فى درعا بالقذائفالأحد، 31 ديسمبر 2017 05:01 م
سوريا - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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استهدفت مجموعات إرهابية مسلحة فى سوريا، اليوم الأحد، الأحياء السكنية فى مدينة درعا بالقذائف، فى خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر فى المنطقة الجنوبية.
وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن المجموعات الإرهابية المسلحة أطلقت عددا من القذائف الصاروخية والهاون على أحياء "السحارى" و "السل" و "الكاشف" بمدينة درعا، ما أسفر عن أضرار مادية فى المنازل والممتلكات.
واستهدفت المجموعات المسلحة، الخميس الماضى، بقذيفة صاروخية حى "شمال الخط" بمدينة درعا ما أسفر عن أضرار مادية.
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