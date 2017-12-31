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سلطات مطار القاهرة تتلقى إخطار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها

الأحد، 31 ديسمبر 2017 09:58 م
سلطات مطار القاهرة تتلقى إخطار تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها الدولار - ارشيفية


كتب محمد طنطاوى
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تلقت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، قرار الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك والخاص باسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى علي أن يتم العمل بدء من غدا الإثنين وحتي نهاية شهر يناير القادم.
 
 وتضمن قرار الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الي 16 جنيها، واليورو الي 19،030جنيها، والجنيه الاسترليني 21،46 جنيها، والريال السعودي 4،26 جنيها، والدينار الكويتي 53 جنيها.
 

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الدينار الكويتى

الدولار الجمركى

صرف العملات

الجنيه المصرى

الجنيه الاسترلينى

الريال السعودى



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