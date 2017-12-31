سقوط عاطل ينصب على راغبى السفر للعمل بالدول العربية فى الدقى

سقوط عاطل ينصب على راغبى السفر للعمل بالدول العربية فى الدقىالأحد، 31 ديسمبر 2017 03:38 م
مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، من ضبط عاطل، لاتهامه بالنصب على راغبى السفر للعمل بالدول العربية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بالدقى، وضبط بحوزته عدد من الأوراق الخاصة بالضحايا وجوازات السفر.
وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط "محمود.ب" عاطل فى النصب على راغبى السفر للعمل بالدول العربية، والاستيلاء من كل ضحية على مبلغ 10 آلاف جنيه بحجة توفير فرصة عمل له.
وبإعداد كمين له تم القبض عليه بشقة مستأجرة حولها إلى مكتب لاستقبال ضحاياه، وضبط بحوزته أوراق وجوازات سفر خاصة بالمجنى عليهم، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
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