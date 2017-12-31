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الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:26 م
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سقوط صاحب ورشة وراء تصنيع مستحضرات تجميل مجهولة وترويجها بمنشأة ناصر

الأحد، 31 ديسمبر 2017 03:47 م
سقوط صاحب ورشة وراء تصنيع مستحضرات تجميل مجهولة وترويجها بمنشأة ناصر المتهم بعد القبض عليه وأمامه المضبوضات


كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، القبض على "على م أ" 20 سنة، صاحب ورشة، لاتخاذه من غرفتين كائنتين بالطابق الأول بالعقار سكنه، كورشة لتعبئة وتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر مستخدماً علامات تجارية مقلدة.

تم استهداف المتهم بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل الورشة على 2 كرتونة بداخلهما 200 عبوة كريمات، 7و كراتين بداخلها 900 علبة بلاستيكية فارغة تستخدم فى تعبئة أدوات التجميل، 2و كرتونة بداخلهما كمية من الاستيكرات الورقية لشركات عالمية مختلفة، وكرتونة بداخلها كمية من العلب الكرتونية لشركات عالمية مختلفة، و2 ماكينة لحام "شمع، أكياس بلاستيكية"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مسحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.

 


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