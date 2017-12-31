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سقوط بلطجى هارب من 35 سنة سجن بحوزته بانجو وبندقية بالغربية

الأحد، 31 ديسمبر 2017 05:55 م
سقوط بلطجى هارب من 35 سنة سجن بحوزته بانجو وبندقية بالغربية البلطجى الهارب


الغربية - عادل ضرة
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نجح ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بقيادة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة وتوجيهات اللواء جمال عبد البارى مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، فى ضبط أخطر عنصر إجرامى هارب من السجن 35 سنة فى عدة قضايا وبحوزته 10 كيلو بانجو وبندقية خرطوش وطلقات نارية.

كانت تحريات العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة والرائد محمود العرنوسى رئيس مباحث مركز زفتى قد توصلت لاختباء المتهم "أشرف.ه" ٤٢ سنة عاطل مسجل شقى خطر ويعمل صيادا هاربا من جنايتين سرقة بالإكراه ومخدرات وصادر ضده حكمين بالسجن ٢٢ سنة ومطلوب ضبطه فى ٤٢ حكم قضائى بإجمالى ٣٥ سنة سجن بأحد الأماكن القريبة من نهر النيل والتى يستغلها فى الهروب من الشرطة وبعرض المعلومات على اللواء جمال عبد البارى مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام وجه بتشكيل فريق بحث لضبط المتهم قاده اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته ١٠ كيلو بانجو وبندقية خرطوش وطلقات لذات العيار.

وتبين أن المتهم زعيم لأفراد العصابة الذين قتلوا فردى شرطة فى قويسنا بالمنوفية.

 


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