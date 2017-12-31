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سفير الاتحاد الأوروبى يهنئ المصريين بالعام الجديد

الأحد، 31 ديسمبر 2017 01:05 م
سفير الاتحاد الأوروبى يهنئ المصريين بالعام الجديد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إيفان سوركوس


(أ ش أ)
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وجه سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إيفان سوركوش التهنئة للشعب المصرى بمناسبة العام الميلادى الجديد 2018 .

وقال السفير الأوروبى - فى تسجيل مصور نشره وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة،اليوم الأحد،على حسابه بموقعى التواصل الإجتماعى "فيسبوك" و"تويتر" - باللغة العربية،" كل عام وأنتم بخير".. متمنيا أن يكون العام الجديد سعيدا على الجميع.

وأكد سوركوش أنه وأعضاء وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة سيواصلون العمل على تطوير العلاقات وتعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال العام الجديد.


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