سعر اليورو اليوم الأحد 2017 -12 - 31 فى مصر وارتفاع العملة الأوروبية

اسعار اليورو اليوم الأحد





كتبت: دانه الحديدى

ارتفع سعر اليورو الأوروبى، اليوم الأحد 31-21- 2017، فى عدد من البنوك المصرية، مسجلا 21.11 جنيه للشراء و21.39 جنيه للبيع، وذلك بحسب آخر تحديثات البنك الأهلى.



اليورو

ووفقا لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، بعد أن سجل متوسط سعره 21.18 جنيه للشراء، و 21.30 جنيه للبيع، كالتالى..

سعر اليورو فى البنك المركزى

21.18 جنيه للشراء

21.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.11 جنيه للشراء

21.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

21.11 جنيه للشراء

21.39 جنيه للبيع



سعر صرف اليورو اليوم

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.12 جنيه للشراء

21.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.15 جنيه للشراء

21.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.09 جنيه للشراء

21.37 جنيه للبيع.



سعر صرف اليورو

شركة صينية تشترى 50 طائرة من إيرباص بقيمة 4,5 مليار يورو

أعلنت شركة "تشاينا ايركرافت ليزينغ" لتأجير الطائرات، أنها أبرمت مع مجموعة إيرباص اتفاقا لشراء 50 طائرة من طراز "إيه 320 نيو" للرحلات المتوسطة قيمتها الاجمالية بحسب سعر الكاتالوج 4,5 مليار يورو (5,42 مليار دولار).

وقالت الشركة فى بيان إن إيرباص ستبدأ فى العام 2023 بتسليمها الطائرات على دفعات.