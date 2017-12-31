سعر الدولار اليوم الأحد 31-12-2017 واستقرار العملة الأمريكية





كتبت: دانه الحديدى

استقر سعر الدولار فى تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-12-2017 ، مسجلا 17.69 جنيه للشراء، و 17.79 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى.



دولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.74 جنيه للشراء

17.84 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.69 جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.69 جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع



سعر الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.7 جنيه للشراء

17.8 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.72 جنيه للشراء

17.82 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.69 جنيه للشراء

17.79 جنيه للبيع



سعر الصرف للدولار

البترول: تخفيض مديونية شركات البترول العالمية لـ2.3 مليارات دولار خلال2017

استطاعت وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2017، تخفيض قيمة مديونية شركات البترول العالمية العاملة فى مصر لتنخفض فى نهاية يونيو 2017 إلى حوالى 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتى سجلت 6.3 مليار دولار حينها.

وبحسب بيان لوزير البترول صباح اليوم لرصد أهم نتائج أعمال 2017، فإن قطاع البترول استمر فى عقد الاتفاقيات البترولية، حيث تم خلال الفترة من نوفمبر 2013 وحتى ديسمبر 2017، توقيع 83 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات باستثمارات حدها الأدنى حوالى 15.5مليار دولار.