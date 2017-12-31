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زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب إيران

الأحد، 31 ديسمبر 2017 12:03 م
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب إيران زلزال - ارشيفية


أ ش أ
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، ضواحى بلدة بالاده التابعة لمدينة كازرون بمحافظة فارس جنوب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد  -بأن هذه الهزة الأرضية وقعت في الدقيقة 23 بعد منتصف ليلة السبت، وعلى عمق 18 كيلومترا من سطح الأرض، وعلى بعد 52 كيلومترا من مدينة شيراز، مركز محافظة فارس، و128 كيلومترا من مدينة بوشهر.

وكان مركز الهزة الأرضية عند التقاء خطي الطول الشرقى 52.00 والعرض الشمالى 29.49 درجة، وتقع مدينة كازرون على بعد 120 كيلومترا إلى الغرب من شيراز، ولم تصل إلى الآن أي تقارير بوقوع خسائر جراء هذه الهزة الأرضية.


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