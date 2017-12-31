زلزال بقوة 4.6 على مقياس ريختر يضرب أثينا ووسط اليونان





أثينا (رويترز)

قال شهود، إن زلزالا قوته المبدئية 4.6 درجة هز أثينا ووسط اليونان، صباح اليوم الأحد لكن لم ترد تقارير عن حدوث أضرار.

وقال المرصد الوطنى فى أثينا، على موقعه الإلكترونى إن الزلزال وقع إلى الغرب من أثينا فى الساعة 6:02 صباحا (0402 بتوقيت جرينتش) على عمق خمسة كيلومترات، وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 79 كيلومترا من غرب/شمال غربى أثينا.