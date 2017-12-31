روحانى: الإيرانيون لهم الحق فى التظاهر وعليهم تجنب العنف

روحانى: الإيرانيون لهم الحق فى التظاهر وعليهم تجنب العنفالأحد، 31 ديسمبر 2017 07:49 م
حسن روحانى الرئيس الإيرانى
لندن (رويترز)
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قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الأحد، إن الإيرانيين لهم الحق فى الاحتجاج وفى انتقاد الحكومة لكن يجب ألا تؤدى أفعالهم إلى العنف أو الإضرار بالممتلكات.
وفى أول رد فعل علنى على المظاهرات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أربعة أيام نقلت وكالة مهر للأنباء عن روحانى قوله لحكومته "الإيرانيون يتفهمون الموقف الحساس لإيران والمنطقة وسيتصرفون على أساس مصالحهم الوطنية".
وانتقد روحانى تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التى أيد فيها الاحتجاجات وقال "إن من وصفوا الإيرانيين بالإرهابيين لا مجال لتعاطفهم مع شعبنا".
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