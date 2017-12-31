ربة منزل ومسجل خطر ينصبان على راغبى السفر للعمل بالخارج فى الطالبية

ربة منزل ومسجل خطر ينصبان على راغبى السفر للعمل بالخارج فى الطالبيةالأحد، 31 ديسمبر 2017 03:45 م
جواز سفر - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ضبطت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة ربة منزل لاشتراكها مع مسجل خطر فى النصب على راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بالطالبية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
كشفت تحريات ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تورط "مروة.م" 29 سنة فى إدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، بالاشتراك مع مسجل خطر يدعى "رضا.ا" والنصب عليهم، والاستيلاء من كل ضحية على مبلغ 2000 جنيه.
وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وعثر بحوزتها على جوازات سفر وأوراق خاصة بالضحايا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الغدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.
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