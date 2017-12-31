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رئيس جامعة القاهرة: حالات الغش فى امتحانات الكليات لا تتجاوز أصابع اليدين (صور)

الأحد، 31 ديسمبر 2017 01:45 م
رئيس جامعة القاهرة: حالات الغش فى امتحانات الكليات لا تتجاوز أصابع اليدين (صور) الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة


كتبت وائل ربيعى - تصوير عمرو مصطفى
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن حالات الغش فى امتحانات كليات الجامعة المختلفة تُعد على أصابع اليدين حتى الآن، مشيرا إلى انضباط العملية الامتحانية وعدم وجود أى عوائق.

وأضاف "الخشت"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة متواجدون خلال أيام الامتحانات، مؤكدا منع أى إجازات خلال هذه الفترة حتى انتهاء الامتحانات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن أعمال تأمين الامتحانات تجرى على محورين، الأول تأمين أعمال الامتحانات من الخارج والتأكد من عدم دخول أى شخص غريب عن الجامعة، والثانى تأمين أوراق الأسئلة والامتحانات بعدة إجراءات أولها عدم تداولها على أجهزة متصلة بالإنترنت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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