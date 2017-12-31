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رئيس جامعة القاهرة: الامتحانات تقيس الفهم وليس الحفظ

الأحد، 31 ديسمبر 2017 03:14 م
رئيس جامعة القاهرة: الامتحانات تقيس الفهم وليس الحفظ عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة


وائل ربيعى
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أضافت سؤال حل المشكلات اختياريا بامتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، مؤكدا أن هذا النوع من الأسئلة سيتم تطبيقه إجباريا خلال الفصل الدراسى الثانى.

 

وأضاف الخشت، فى تصريحات صحفية خلال جولته اليوم الأحد، بامتحانات جامعة القاهرة، أنه سيتم تطبيق هذا النوع من الأسئلة بما يناسب كل كلية وذلك عن طريق  فرض الفروض لتعليم الطالب كيف يفكر، مضيفا أن سؤال حل المشكلات يقوم على التفكير العلمى وتطبيق هذا التفكير للوصول الحل المناسب للقضايا المختلفة.

 

وأشار الخشت إلى أن الجامعة لا تريد طالب حافظ ولكن طالب ينقد ويفكر ويحلل ويقارن، موضحا أن الامتحانات تقيس الفهم وليس الحفظ.

 

 

 
 
 
 

 


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سؤال حل المشكلات

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