رئيس جامعة القاهرة: إعلان نتائج الامتحانات بعد انتهاء الاختبارات بالكليات (صور)





كتب وائل ربيعى - تصوير عمرو مصطفى

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة ستعلن نتيجة الامتحانات تباعا بعد الانتهاء من جميع الامتحانات بالكلية، مضيفا أن تصحيح بعض المواد انتهى، ولكن إعلان النتائج سيكون بنهاية كل الامتحانات، لمنع التوتر بين الطلاب.

وأوضح الخشت، خلال جولته التفقدية لامتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم الأحد، أن امتحانات البابل شيت يتم تصحيحها خلال 24 ساعة من عقد الامتحان، مشيرا إلى أن الجامعة ستستعد لاستقبال الفصل الدراسى الثانى بترميم المبان والمدرجات خلال إجازة منتصف الفصل الدراسى الأول، كما وعد باستئناف الموسم الثقافى والفنى بتنظيم حفلات أوركسترا السيمفونى، وحفل كونسير فتوار الموسيقى.

وأوضح "الخشت" أن الجامعة أضافت سؤال حل المشكلات اختياريا بامتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، مؤكدا أن هذا النوع من الأسئلة سيتم تطبيقه إجباريا خلال الفصل الدراسى الثانى.

وأضاف أنه سيتم تطبيق هذا النوع من الأسئلة بما يناسب كل كلية، وذلك عن طريق فرض الفروض لتعليم الطالب كيف يفكر، مضيفا أن سؤال حل المشكلات يقوم على التفكير العلمى وتطبيق هذا التفكير للوصول الحل المناسب للقضايا المختلفة. وأشار "الخشت"، إلى أن الجامعة لا تريد طالب حافظ ولكن طالب ينقد ويفكر ويحلل ويقارن، موضحا أن الامتحانات تقيس الفهم وليس الحفظ.







































































































































