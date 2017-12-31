رئيس إقليم كتالونيا المقال "يطالب" مدريد بإعادة حكومته





مدريد (أ ف ب)

طالب رئيس كتالونيا المقال كارليس بوتشيمون، السبت، فى إطار تمنياته لسكان الاقليم مع قرب حلول العام 2018، بمفاوضات سياسية وبان تعيد مدريد حكومته التى اقالتها بعد اعلان انفصال الاقليم من جانب واحد فى 27 أكتوبر.

وقال بوتشيمون فى خطاب سجل فى بروكسل "بوصفى رئيسا، أطالب الحكومة الاسبانية ومن يدعمونها بأن يعيدوا جميع من أقالوهم من دون إذن الكتالونيين"، وطالب مدريد أيضا بان تشرع فى "التفاوض سياسيا".