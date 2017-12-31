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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31/ 12/ 2017 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 31 ديسمبر 2017 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31/ 12/ 2017 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية


كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على باقى الأنحاء نهارا، شديد البرودة ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا حتى شمال الصعيد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وحلايب وشلاتين.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على كل الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة ـمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 12    17   

وسط الدلتا 11       16

الإسكندرية 08       17

بلطيم 10     17

مطروح 09    15

السلوم 06    16

سيوة 06      14

بورسعيد 12   18

دمياط 11 18

العريش 08    19

رفح 08       19

الإسماعيلية 09       18

السويس 10   18

رأس سدر 09 19

نخل 05      18

نويبع 15      19

طابا 12       19

كاترين 04    14

الطور 12     15

شرم الشيخ 15       23

الغردقة 14    22

مرسى علم 15        23

الفيوم 11     17

بنى سويف 12        16

المنيا 06      16

أسيوط 07    17

سوهاج 08    18

قنا 09        19

الأقصر 10   20

أسوان 11     21

أبوسمبل 12  20

الوادى الجديد 09    19

شلاتين 16    22

ابو رماد 16   22

راس حدربة 15       21

حلايب 18   20

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 20 34

المدينة 14    28

الرياض 07    23

المنامة 15    21

أبوظبى 16    26

الدوحة 16    24

الكويت 10   25

دمشق 02     18

بيروت 13     18

عمان 05     16

القدس 06    15

غزة 10       20

بغداد 10      23

مسقط 17    23

صنعاء 03    23

الخرطوم 18  33

طرابلس 10   18

تونس 10     18

الجزائر 10 19

الرباط 10     20

نواكشوط 14 28

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 02      09   

اسطنبول 07  14

اسلام اباد 05 20

نيودلهى 06   23

جاكرتا 24    32

بكين 04- 04

كوالامبور 23 31

طوكيو 01     09

أثينا 04       13

روما 02       10

باريس 06     10

مدريد 04     08

برلين 02      06

لندن 04      08

مونتريال 18- 10-

موسكو 01   03

نيويورك 06-  03

واشنطن 04- 02


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