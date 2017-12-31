دبى تستعد لتسجيل رقم قياسى جديد بعرض ليزر للعام الجديد

دبى تستعد لتسجيل رقم قياسى جديد بعرض ليزر للعام الجديدالأحد، 31 ديسمبر 2017 05:56 م
برج خليفة
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق
تستعد دبى، اليوم فى ليلة رأس السنة الميلادية، لأبهار العالم بعرض ليزر لتسجيل رقم قياسى جديد فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامى لحكومة دبى، عبر موقع تويتر، قائلاً: "برج خليفة .. مستعدون لإبهار العالم بعرض ليزر مذهل لتسجيل رقم قياسى جديد باسم دبى ضمن موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية".
الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي
إضافة تعليق
نيابة حلوان تنتهى من تحقيقاتها بحادث مارمينا وترسل تقريرها لنيابة أمن الدولة.. المعاينة: تهشم باب الكنيسة الرئيسى وواجهة 5 منازل واختراق 29 طلقة للجدران وتلفيات بـ4 سيارات.. والتحريات: المتهم عضو بخلية إرهابية
توقعات الأبراج لـ2018.. عبير فؤاد تكشف الأكثر حظا فى العام الجديد.. سنة حب للميزان ونجاح للعذراء وتمرد للثور.. الجوزاء خارج النفق المظلم.. مغامرة بانتظار القوس.. والحمل يا أهلا بالتحديات.. والأسد يفقد صبره
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة