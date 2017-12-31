دبى تستعد لتسجيل رقم قياسى جديد بعرض ليزر للعام الجديد





كتب هيثم سلامة

تستعد دبى، اليوم فى ليلة رأس السنة الميلادية، لأبهار العالم بعرض ليزر لتسجيل رقم قياسى جديد فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامى لحكومة دبى، عبر موقع تويتر، قائلاً: "برج خليفة .. مستعدون لإبهار العالم بعرض ليزر مذهل لتسجيل رقم قياسى جديد باسم دبى ضمن موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية".