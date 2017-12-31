خفير خصوصى يقتل زميله بـ5 طلقات بسبب المزاح بينهما فى البحيرة





البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر حودة

لقى خفير بمزرعة بطريق الدبلوماسيين التابعة لمركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم، مصرعه على يد زميله بعد وصلة هزار بالسلاح الآلى انتهت بتفريغ 5 طلقات فى رأسه وتوفى فى الحال.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مباحث وادى النطرون بالعثور على جثة خفير داخل مزرعة على طريق الدبلوماسيين بوادى النطرون، وتبين مصرع "محمود ج س 25 سنة" ومقيم الشرقية خفير بمزرعة بوادى النطرون متأثرا بإصابتة بعده طلقات آلية فى رأسه.

تبين أن مرتكب الواقعة "سعيد ش م" مقيم بنجع حمادى ويعمل خفير بنفس المزرعة، دارت بينهما وصلة هزار بالسلاح الآلى الخاص بالمتهم وانتهت بإطلاق النار على زميلة وإصابته فى رأسه التى أودت بحياته.

تم ضبط المتهم واعترف أنه لم يقصد إطلاق النار على زميله وانهم كانوا فى وصلة هزار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2705 لسنة 2017 إدارى وادى النطرون، أمر المستشار أحمد البيلى وكيل نيابة وادى النطرون بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.