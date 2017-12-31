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خبير اقتصادى: لولا قرار تعويم الجنيه لوصل الدولار إلى 40 جنيهاً

الأحد، 31 ديسمبر 2017 11:26 م
خبير اقتصادى: لولا قرار تعويم الجنيه لوصل الدولار إلى 40 جنيهاً شريف دلاور - الخبير الاقتصادى


كتب أحمد سامح
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قال شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى كانت صعبة وضرورية، مشيراً إلى أنه حال استمرار وجود سعرين للدولار لوصل إلى 40 جنيهاً الآن.

وأضاف دلاور، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر"، أنه لولا الإصلاحات الاقتصادية وتعويم الجنيه لارتفعت الأسعار بشكل قياسى بفعل ارتفاع الدولار بسبب السوق السوداء، موضحاً أنه حال عدم تحرير سعر الصرف كنا سنواجه موقف صعب فى التحكم بالأسعار.


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