خبير اقتصادى: تدبير موراد جديدة للنقد الأجنبى أهم اعباء الحكومة فى 2018





كتب أحمد سامح

أكد شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، أن أهم نقطة تواجه الحكومة فى 2018، هى تدبير موارد جديدة للنقد الأجنبى، للحفاظ على سعر الصرف والأسعار ومعيشة المواطن، موضحاً أن تدبير موارد مبتكرة فى الأفكار من النقد الأجنبى هى النقطة الأساسية أمام جميع القطاعات العامة والخاصة.

وأضاف الخبير الاقتصادى، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر"، أن الاستثمار الصناعى، يتطلب منح الأراضى للصناعة بدون مقابل أو إيجار بسيط على مدار سنوات طويلة، حتى تتوفر ضمانات للمشروعات، مؤكداً أن قانون الاستثمار مجرد وسيلة لتسهيل الاستثمار، وأن مصر يوجد بها أصول كثيرة غير مستغلة وتمتلئ بالموارد، والعبء الحقيقى فى كيفية إدارتها.