حكومة اليونان تتقدم بطلب لإلغاء حق اللجوء لجندى تركى





رويترز

اسطنبول (رويترز)

أعلنت الحكومة اليونانية، السبت، أنها قدمت طلبا لإلغاء قرار إدارى بمنح حق اللجوء لجندى تركى متهم بالمشاركة فى تحركات الجيش عام 2016.

وسوف تنظر المحكمة الإدارية اليونانية فى القضية، كان ثمانية جنود أتراك قد فروا إلى اليونان فى أعقاب تحركات الجيش، الذى وقع فى يوليو تموز من العام الماضى، وقدم سبعة منهم طلبات للجوء ورفضت لكن تم الإبقاء عليهم رهن الاحتجاز الوقائي.

وكانت تركيا التى أغضبها قرار منح الجندى الثامن حق اللجوء الذى اتخذته لجنة يونانية تضم قضاة وخبراء قالت فى وقت سابق يوم السبت إن ذلك سيؤثر على العلاقات مع اليونان والتعاون فى القضايا الإقليمية.

وقال مسؤول حكومى إن أثينا ستواصل التمسك بموقفها الثابت فيما يتعلق بالجنود الثمانية "مثلما تم التعبير عنه مرارا وأيضا فى العلن".