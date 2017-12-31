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حزب الليكود الحاكم يصوت اليوم على ضم الضفة الغربية والقدس لدولة الاحتلال

الأحد، 31 ديسمبر 2017 12:47 م
حزب الليكود الحاكم يصوت اليوم على ضم الضفة الغربية والقدس لدولة الاحتلال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو


كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن حزب الليكود الحاكم فى إسرائيل والذى يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيصوت مساء اليوم الأحد على مشروع قرار بضم الضفة الغربية والقدس المحتلتين لإسرائيل الكبرى وقد لا يكون ملزمًا للحكومة.

 

وأضافت الصحيفة، أن التصويت لم يكن ليتم لولا موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المبدئية على المشروع، فى حين وقع 900 عضو بمركز تكتل الليكود على عريضة للتصويت الليلة.

 

وجاء فى مشروع القرار أنه ومع مرور 50 عامًا على احتلال الضفة والقدس، فإنه يتوجب العمل على السماح بالبناء الحر بمستوطنات الضفة، بالإضافة لبسط السيادة كاملة على مستوطناتها، ما يعنى سريان القوانين الإسرائيلية هناك".

 

وجاء على لسان وزراء فى الليكود يدعمون المشروع ومن بينهم وزير القدس "زئيف الكين" أن القرار سيكون الرد الفعلى على المشككين بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأن الضفة بما فيها القدس والأغوار جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل.


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بنيامين نتنياهو

القدس

الضفة الغربية

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمودعبدالعظيم

فلسطين المحتلة

من العجب العجاب اعتراف الاسرائليون باقتناعهم بانفسهم بانهم على اراضى محتلة وليست ارضهم ((((( وجاء فى مشروع القرار أنه ومع مرور 50 عامًا على احتلال الضفة والقدس، فإنه يتوجب العمل على السماح بالبناء الحر بمستوطنات الضفة، بالإضافة لبسط السيادة كاملة على مستوطناتها، ))))) . ومن العيب ان يستكيروا على الحقائق التى لا مهرب منها وهى ((((( ترك الملك للمالك ))))) .

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