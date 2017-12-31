حبس 7 متهمين عامين لاتهامهم بمحاولة سرقة فيلا الفريق مجدى حتاتة

حبس 7 متهمين عامين لاتهامهم بمحاولة سرقة فيلا الفريق مجدى حتاتةالأحد، 31 ديسمبر 2017 04:23 م
محكمة - أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة جنح إمبابة، 7 متهمين، بينهم هارب، باقتحام فيلا الفريق مجدى حتاتة، بالحبس عامين لاتهامهم بدخول مسكن مملوك للغير، وحيازة أسلحة بيضاء.
تحقيقات النيابة كشفت قيام 7 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الفيلات بطريق القاهرة الإسكندرية بالإكراه، وتبين أن المتهمين دخلوا فيلا الفريق مجدى حتاتة رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بقرية سمرقند، وفور دخولهم الفيلا شاهدوا صورة صاحبها برفقة شخصيات هامة من بينها الرئيس الأسبق، فهربوا دون القيام بسرقة أية محتويات من الفيلا.
وأشارت التحقيقات، إلى أن قوة أمنية من المباحث تمكنت من ضبط المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.
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